Nach dem Sturm ist vor dem Sturm - jetzt nicht im Wald wandern

Auch wenn das Orkantief "Burglind" in der Nacht auf den 4. Januar die Schloss-Stadt nur gestreift und wenige Schäden hinterlassen hat, so ist es momentan dennoch gefährlich, in den Wäldern zu wandern. Und schon in der Nacht zu morgen sind weitere Sturmböen auch für Hückeswagen vorhergesagt. Kay Boenig, Leiter des Regionalforstamts Bergisches Land, warnt daher davor, Wälder zu betreten: "Das geschieht auf eigene Gefahr."