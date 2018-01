später lesen Duisburg Nach Unfall Auffahrt auf die A59 gesperrt Teilen

Nach einem Unfall in Walsum gestern gegen 13 Uhr sperrte die Polizei vorübergehend die Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Zu- und Abfahrt der A 59. Ein 85-jähriger Autofahrer hatte zunächst an der Ampel gewartet. Der Mann stand mit seinem Citroen auf der rechten Linksabbiegerspur und wollte auf die A 59 (Richtung Düsseldorf) abbiegen. Ein Zeuge gab an, dass er hupte, weil der Wagen auch bei Grünlicht noch stand. Plötzlich setzte sich der Wagen in Bewegung, rollte über die gegenüberliegende Verkehrsinsel, prallte gegen eine Ampel, ein Verkehrsschild und dann frontal in ein Auto, dessen Fahrer an der Ampel gewartet hatte.