später lesen Mönchengladbach Nach Waffenfund: 42-Jähriger ist weiter auf der Flucht Teilen

Twittern

Teilen



Die Polizei hat gestern weitere Einzelheiten über den Großeinsatz am Dienstag an der Korschenbroicher Straße bekanntgegeben. Ein Zeuge hatte eine Auseinandersetzung vor einer Autovermietung gemeldet, bei der auch Waffen gezeigt wurden. Die alarmierten Polizeibeamten sollten später in den Räumen der Vermietungsagentur mehrere Kurz- und Langwaffen finden. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass mindestens sechs Personen an dem lautstarken Streit beteiligt waren. Offenbar ging es um Rückgabemodalitäten eines Mietfahrzeugs, in diesem Fall handelte es sich um einen VW-Golf. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung holte ein 42-jähriger Mitarbeiter der Autovermietung eine sogenannte Anscheinswaffe, die nicht funktionsfähig ist, und drohte damit. Laut Polizei ist diese Waffe einem Maschinengewehr täuschend ähnlich. Der 42-Jährige, der polizeibekannt ist, ist weiterhin flüchtig. Die Suche nach ihm dauert an. Ein 43-jähriger Mann, ebenfalls Mitarbeiter der Autovermietung, wurde vorläufig festgenommen. Er ist mittlerweile aber wieder entlassen worden. Noch am Dienstag waren zwei Wohnungen von Spezialkräften durchsucht worden. Gabi Peters