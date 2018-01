später lesen Köln Närrische Führung mit Köbes Colonius Teilen

Wer auf lustige und närrische Weise etwas über die Geschichte und Hintergründe der fünften Jahreszeit in Köln erfahren möchte, ist bei der Kostümführung mit Köbes Colonius am Samstag, 27. Januar, von 13.11 bis ca. 16 Uhr durch die Domstadt nicht verkehrt. Der Hackenbroicher Guido Hofmann wird den Karneval in Köln in Wort, Bild und mit Liedchen erläutern. Treffpunkt ist an der Kreuzblume vor dem Dom. Die Teilnahme kostet 11,11 Euro. Anmeldung: <a href="http://www.koebescolonius.de" target="_blank">www.koebescolonius.de</a>