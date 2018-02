später lesen Korschenbroich Neuer Pflanztermin auf der "Hochzeitswiese" am 23. März Teilen

Zum nächsten Pflanztermin auf der städtischen "Hochzeitswiese" in Raderbroich an der Trietbachaue am Freitag, 23. März, können sich Interessierte nun anmelden. Dann werden die Obstbäume bestellt und stehen rechtzeitig zur Verfügung.