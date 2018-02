Neuer Reisekatalog: Neanderland für Entdecker

Wanderwege, bergische Fachwerkdörfer, Wasserski oder das weltbekannte Neanderthal Museum - im Neanderland gibt es zahlreiche Ausflugsziele für den kleinen Urlaub vor der Haustür. Im Reisekatalog "Neanderland für Entdecker", der jetzt pünktlich zum Jahresstart vom Tourismus-Team des Kreises Mettmann aktualisiert aufgelegt worden ist, finden Interessierte die ganze Fülle der touristischen Angebote und Attraktionen.

Auf 70 Seiten liefert der Reisekatalog ausführliche Informationen für Erholungssuchende, Aktivurlauber und Kulturliebhaber. Ob Wanderer oder Radfahrer, Museumsfreund oder Genießer - hier findet jeder wertvolle Tipps und Anregungen für Ausflüge und Kurztrips, auch für Familien und Gruppen. Abgerundet wird der Katalog mit einer Übersicht der Unterkunftsbetriebe, Camping- und Wohnmobilstellplätze sowie buchbaren Angeboten - von Stadtführungen über Gruppenerlebnisse bis hin zu Übernachtungspauschalen.

Der Katalog liegt ab sofort an vielen Stellen und Einrichtungen in den Städten des Kreises Mettmann (Rathäuser, Tourist-Infos, Bürgerbüros, touristische Leistungsträger) zur kostenlosen Mitnahme bereit. Unter "neanderland.de" kann er - wie eine Reihe weiterer Broschüren und Flyer zu Museen, Familien- und Schulangeboten sowie zu den neanderland Erlebnistouren - heruntergeladen werden. Auf Anfrage (02014/991199) oder "info@neanderland.de" wird der auch per Post zugesandt.

(RP)