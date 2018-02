Neuer Sportverein für Brüggen

Der Verein bietet Reha-Kurse und mehr in Brüggen, Bracht und Born

In Brüggen gibt es einen neuen Sportverein. Der Verein "Reha Sport Plus vor Ort" bietet Reha-Sport bei verschiedenen orthopädischen Erkrankungen an.

Als sich Ende 2016 der bisherige Träger Jungblut Born aus dem Reha-Sport verabschiedete, herrschte in der Gemeinde Ratlosigkeit. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Kontinuität im Sport gewährleistet werden muss. Sie wollten weiter trainieren, um die Mobilität zu erhalten und sich etwas Gutes zu tun. "So entstand der Gedanke, einen eigenen Verein zu gründen", erklärt Dagmar Liebig, Trainerin des Vereins. Begleitet werden die Teilnehmer außerdem von den Trainerinnen Rita Vievers und Tatjana Sedija Ungerechts. Das "Plus" im Vereinsnamen deutet darauf hin, dass weitere Sportarten - neben dem Reha-Sport - hinzukommen sollen. Wassergymnastikkurse sind schon in Planung.

Die Teilnehmer trainieren in gemischten Gruppen. "Kostenloses Schnuppern ist ausdrücklich erwünscht", wirbt Liebig für die Reha-Sportkurse. Wer teilnehmen wolle, könne einfach in bequemer Kleidung und mit Hallenturnschuhen zum Training kommen. Weitere Auskünfte zum Inhalt der Kurse und zum Vorgehen bei einer ärztlichen Verordnung sowie zur Mitgliedschaft gibt Liebig dienstags unter Telefon 02163 4996295 (zwischen 9 und 12 Uhr). Ungerechts ist zu erreichen unter Ruf 0157 79280617, Vievers unter Ruf 02163 81877.

Rehasport-Gymnastik ist montags von 16 bis 17 Uhr in der Turnhalle am Südwall in Bracht. Dienstags ist von 7 bis 7.45 Uhr Reha-Sport in der Burggemeindehalle in Brüggen. Mittwochs gibt es in Brüggen von 14 bis 15 Uhr Sitzhocker-Gymnastik (Anmeldung bei Vievers), von 9 bis 10 Uhr ist Reha-Sport im Pfarrheim in Born (Anmeldung bei Ungerechts). Donnerstags gibt es im Pfarrheim in Born Pilates von 9 bis 10 Uhr (Anmeldung bei Ungerechts), von 16.35 bis 17.25 Uhr ist in der Doppelturnhalle am Alster Kirchweg in Bracht Reha-Sport, von 17.30 bis 18.30 Uhr gibt Liebig dort einen Pilates-Kursus.

(off)