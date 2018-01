Neues Programm der Musikschule

Die Bildungseinrichtung informiert über ihr Angebot im ersten Halbjahr.

Für das erste Halbjahr 2018 hat die Kreismusikschule ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Neben bewährten Kursen und Workshops im Gitarren-, Klavier- und Trommelbereich oder in der Gesangsbildung gibt es neue Angebote. So sind neu im Programm so genannte Schnupperstunden, auf die Fachbereichsleiterin Ursula Dortans-Bremm aufmerksam macht: "Wir möchten allen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit bieten, eine Probestunde Einzelunterricht unter Anleitung mit dem gewünschten Instrument oder im Fach Gesang zu buchen.

" Wer keine Noten lesen kann, aber gerne Mundharmonika spielen möchte, findet ebenso ein Angebot wie Interessenten des in der Türkei beliebten Instrumentes Baglama. Ausgefallene Workshops wie "Filmmusik für Bläser" oder das Instrumentenkarussell für Kinder in Kempen ergänzen die breite Palette. Die verschiedenen Ensembles und Dozenten der Musikschule stellen sich im Programmheft vor und laden zum Mitmusizieren ein. Detaillierte Informationen können Interessierte dem Programmheft, das kreisweit in allen öffentlichen Einrichtungen ausliegt und auch online abrufbar ist, entnehmen.

Anmeldeschluss für die Kurse ist der 5. Februar. Die Lehrgänge beginnen ab 19. Februar. Zu den Workshops sind Anmeldungen bis zehn Tage vor dem Starttermin möglich. Anmeldebögen befinden sich nach Angaben der Kreismusikschule in den Programmheften. Interessenten können sich anmelden per E-Mail an: musikschule@kreis-viersen.de oder die Anmeldebögen nutzen, die sich im Programmheft befinden.

(RP)