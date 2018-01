NEV gelingt eine faustdicke Überraschung

Der Eishockey-Regionalligist aus Neuss schlägt den Tabellenführer EG Diez-Limburg zu Hause mit 5:4.

Ausgerechnet der Neusser EV, der gegen den Fall an das Tabellenende in der Eishockey-Regionalliga kämpft, hat den Spitzenreiter EG Diez-Limburg stolpern lassen - jene Mannschaft, die zuletzt zehn Siege in Folge eingefahren hat und die im Durchschnitt sechs bis sieben Tore pro Spiel fabriziert. Der überraschende 5:4-Sieg (3:1, 2:3, 0:0) des NEV war der verdiente Lohn für die beste Saisonleistung der Neusser.

Das Prädikat "beste Saisonleistung" vermochte NEV-Trainer Boris Ackermann freilich nicht zu bestätigen, denn er hat die Mannschaft erst vor wenigen Tagen übernommen. Aber er freute sich, dass die von ihm eingeleiteten personellen und taktischen Änderungen Früchte getragen haben.

Beim 1:0 des NEV durch Matthew Schwehr gab es anerkennenden Beifall, das 2:0 durch Timon Busse löste bei den leider weniger als 100 Zuschauern Jubel aus und das 3:0 in der zehnten Minute durch Francesco Lahmer erschien den Fans, als seien sie im falschen Film. Doch die Gäste waren keineswegs geschockt, sondern drehten voll auf. Florian Flemming und Kevin Schophuis verkürzten auf 2:3, aber die Neusser Mannschaft glänzte durch Geschlossenheit.

Und da sämtliche Stürmer ihre kürzlich so arg vernachlässigten Defensivaufgaben diesmal auch tatsächlich ernstnahmen, verfingen sich die Angriffe der Gäste immer wieder in der NEV-Abwehr. Die Neusser igelten sich nicht ein, sondern stürmten kontrolliert und wagten reichlich mutige Torschüsse. Mit Erfolg: 4:2 Busse, 5:2 Maximilian Stein - und das alles bis zur 25. Minute. Danach erhöhten die Gäste das Tempo. Matthew Fischer und Konstantin Firsanov brachten den Favoriten auf 4:5 heran. Im Schlussdrittel blieb Neuss kompakt und brachte, gestützt auf ihren Keeper Ken Passmann, den Limburger Paradesturm Fischer, Firsanov und Davies zur Verzweiflung.

Der Überraschungssieg und eine kuriose Szene werden in Erinnerung bleiben: Phillipp Maier führte einen gegen Neuss verhängten Penalty aus. Ken Passmann fuhr ihm entgegen, rutsche aus und lag drei Meter vor seinem Tor, als Maier den gähnend leeren Kasten verfehlte.

(K.K.)