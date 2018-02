Nick Foles auf den Spuren von "Rocky"

Noch im Dezember saß Nick Foles auf der Bank. Jetzt kann der frühere Ersatz-Quarterback der Philadelphia Eagles den Super Bowl gewinnen.

Sylvester Stallone weiß schon, wer den 52. Super Bowl gewinnt. "Der Underdog bezwingt den Favoriten", schrieb der Schauspieler bei Instagram. Auf dem passenden Foto fordert Rocky Balboa im Trikot der Philadelphia Eagles seinen übermächtigen Gegner Iwan Drago - der Russe trägt die Farben der New England Patriots.

Stallone, in Philadelphia aufgewachsen, ist seit Tagen im Football-Fieber. Eagles-Quarterback Nick Foles kann die Gemütslage der Hollywood-Größe gut nachvollziehen. "Das war eine echt verrückte Reise, ich bin einfach total dankbar, Teil dieser wunderbaren Geschichte zu sein", sagte Foles.

Noch vor zwei Monaten sah es so aus, als würde der 29-Jährige die gesamte Saison auf der Bank verbringen - als Ersatzmann hinter Überflieger Carson Wentz. Doch dann zog sich der MVP-Kandidat einen Kreuzbandriss zu und die Experten schrieben Philadelphia ab.

Drei Spiele bestritt Foles als Starter in der regulären Saison und sicherte seinem Team das Play-off-Heimrecht - doch die Skeptiker waren nicht überzeugt. "Seit dem Ausfall von Carson hat uns niemand eine Chance gegeben. Natürlich ist Carson ein super Spieler, aber meine Jungs müssen sich jede Woche anhören, dass sie nicht gut genug sind", sagte Trainer Doug Peterson.

Philadelphia Eagles sind Außenseiter

Trotz der Siege gegen die Atlanta Falcons und die Minnesota Vikings stufen die Wettanbieter im Spielerparadies Las Vegas Philadelphia in der Nacht zum Montag (0.30 Uhr/ProSieben und DAZN) weiter als Underdog ein. Die Eagles haben sich damit abgefunden. Seit dem Viertelfinale zelebrieren sie ihre Rolle mit Hundemasken und begleitendem Bellen.

Die Sympathien in den USA sind klar verteilt, die Amerikaner lieben Geschichten über den Kleinen, der den Großen allen Widrigkeiten zum Trotz bezwingt. Tom Brady allerdings lässt sich nicht blenden. "Nick braucht keine Tipps von mir. Er ist ein professioneller Quarterback, der seine Sache bisher großartig gemacht hat", sagte der Star-Spielmacher der Patriots beim gemeinsamen Medientermin in Saint Paul/Minnesota.

Brady weiß ganz genau, dass es durchaus möglich ist, als Ersatzmann auf den Thron zu steigen. 2002 war es der "Greatest of all time" höchstpersönlich, dem dieses Kunststück zum bislang letzten Mal in der NFL-Geschichte gelang.

Nun greift Foles nach den Sternen. Dabei war er 2015 nach einer enttäuschenden Saison mit den St. Louis Rams kurz davor, das Handtuch zu werfen. "Ich habe ein Gebet gesprochen und in mich hinein gehört. Meine innere Stimme sagte mir: Mach weiter", so der gläubige Christ über die dunkelste Zeit seiner Karriere.

Nach einem Jahr bei den Kansas City Chiefs kehrte er 2017 zu seinem ersten NFL-Klub nach Philadelphia zurück - als Back-up für den aufstrebenden Wentz. Der Rest ist Geschichte.

Kraft gibt dem Familienmenschen vor allem seine sieben Monate alte Tochter Lily. "Es ist egal, was passiert. Ob ich ein furchtbares Spiel mache, ob wir den Super Bowl gewinnen, sie hat keine Ahnung. Sie liebt mich, egal was passiert", sagte Foles. "Das nimmt dir einfach den Druck. Natürlich will ich gewinnen, das ist ja klar. Aber dass meine Frau und meine Tochter hier dabei sein können, das bedeutet mir einfach alles."