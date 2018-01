später lesen Eishockey in der NHL Niederlagen für deutsche Legionäre Teilen

Twittern

Teilen



Die deutschen Legionäre haben in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL Rückschläge hinnehmen müssen. Nationalspieler Dennis Seidenberg verlor mit den New York Islanders das Nachbarschaftsduell mit den New Jersey Devils 1:4 und kassierte die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen nacheinander. Goalie Thomas Greiss stand bei den Islanders nicht auf dem Eis. Für Tobias Rieder lief es kaum besser. Der Stürmer der Arizona Coyotes blieb beim 2:3 nach Penaltyschießen gegen die San Jose Sharks ohne Torbeteiligung. Arizona bleibt trotz des Punktgewinns das schlechteste Team der Liga.