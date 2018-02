später lesen Hückeswagen Noch Karten für drei jecke Kolping-Termine FOTO: Moll (Archiv) FOTO: Moll (Archiv) Teilen

Wer in Hückeswagen Karneval feiern will, muss sich in der "heißen Phase" an die Kolpingsfamilie halten: Zwischen Weiberfastnacht, 8. Februar, und Karnevalssonntag, 11. Februar, stehen drei Veranstaltungen im Kolpinghaus-Saal an.