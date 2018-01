Nokia Music+: Streaming-Dienst auch in Deutschland verfügbar

Mit dem Streaming-Dienst Nokia Music+ will der finnische Mobiltelefonhersteller den digitalen Musikmarkt umkrempeln. Die kostenpflichtige App ist nun auch in Deutschland erhältlich.

Der finnische Hersteller gab das Erscheinen von Nokia Music+ in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden via Twitter bekannt. Anders als die Basis-Version ist Nokia Music+ allerdings kostenpflichtig. Das Upgrade kostet 3,99 Euro im Monat und kann nur mit Kreditkarte bezahlt werden. Der Streaming-Dienst tritt dabei in Konkurrenz zu der beliebten Software Spotify.

Mit dem Nokia Music+ können Nutzer des Lumia-Smartphones unbegrenzt viele Playlists für die Offline-Wiedergabe speichern. Ein weiteres Feature ist, dass sich bei vielen Liedern auch die Songtexte übertragen lassen. Zudem sollen sich die Songs auch in einer achtmal höheren Audio-Qualität nutzen lassen als bei der kostenlosen Version.

Mit einer weiteren Web-App ist es zudem möglich, auch von anderen internetfähigen Geräten aus auf das Angebot des Streaming-Dienstes zuzugreifen. Das Streaming erfolgt über das Mobilfunknetz oder Wlan, dabei sollen laut Nokia rund 22 Millionen Titel aus den unterschiedlichsten Genres zur Verfügung stehen.