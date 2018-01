Notenständer für die Blockflötengruppe

STRAELEN Über sechs neue Notenständer freut sich die Blockflötengruppe des Musikvereins "Cäcilia" Straelen. Die Organisatorinnen des Kinderkleidermarktes Straelen, Gabi Eikelpoth, Anja Marohn und Rita Schoenmakers, übergaben fünf Tage vor Heiligabend das Geschenk an die Leiterin der Blockflötengruppe Dana Paasen. Zusammen mit den Kindern wurden die Notenständer sofort ausprobiert. "Das ist eine tolle Unterstützung der Jugendarbeit und der Nachwuchsförderung für den Musikverein", betont auch Vorsitzender Jürgen Bonnes.

Die Blockflötengruppe wurde erst vor kurzem ins Leben gerufen. Kinder ab sechs Jahren, die Spaß an der Musik und Interesse an der Blockflöte haben, können dort die musikalischen Grundlagen im Umgang mit dem Instrument erlernen. Für weitere Fragen steht die Leiterin der Blockflötengruppe unter dana.paasen@web.de zur Verfügung. Der Musikverein freut sich auf musikbegeisterte Kinder. Das Orga-Team des Kinderkleidermarktes wünscht den Kindern viel Freude und Erfolg mit den neuen Notenständern.

Der Kinderkleidermarkt Straelen findet zweimal jährlich statt. Der nächste Markt ist am Samstag, 3. März, von 9 bis 12 Uhr wie gewohnt in der Pausenhalle der Katharinenschule Straelen, Fontanestraße 4. Wer gut erhaltene Kinderkleidung und Spielzeug beziehungsweise Fahrzeuge verkaufen möchte, kann sich am Donnerstag, 25. Januar, über die E-Mail-Adresse kinderkleidermarkt.straelen@gmail.com anmelden.