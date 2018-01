später lesen Statt Freiheitsstrafe NRW-Justizminister fordert Ratenzahlung für Geldstrafen Teilen

NRW-Justizminister Peter Biesenbach will sich dafür einsetzen, dass Geldstrafen auch in kleinen Raten abbezahlt werden können. Derzeit sitzen in NRW unter anderem zahlreiche Schwarzfahrer im Gefängnis, weil sie die Geldstrafe nicht zahlen können.