Nur in Vinkrath wird noch Karneval gefeiert

Seit nunmehr 58 Jahren ist der Kinderkarneval in Vinkrath eine feste Größe. Der Kinderkarnevalsverein Vinkrath mit Ralf Grajkowski an der Spitze sorgt alle zwei Jahre für einen bunten Rosenmontagszug. Im Rütersend auf dem Gelände der ehemaligen Schleuderschule steht das Festzelt. Dort geht es mit dem Büttenabend am Samstag, 3. Februar, 20.11 Uhr, los. Es folgt am Karnevalssamstag ab 20.11 Uhr ein Kostümball. Der Nachwuchs darf sich auf die Kindersitzung am Karnevalssonntag, 14.11 Uhr, freuen.