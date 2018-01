später lesen Lokalsport Odenkirchen und FC beim Masters in einer Gruppe Teilen

Bei Auslosungen sind die Mönchengladbacher Landesligisten in dieser Hallensaison wahrlich nicht vom Glück verfolgt. Landeten sie schon bei der Stadtmeisterschaft in der Jahnhalle in einer Endrundengruppe, so loste Bezirksbürgermeisterin Simone Gartz auch für das Masters in Dülken am Samstag und Sonntag Odenkirchen 05/07 und den 1. FC in eine Gruppe. Mit dabei sind in Gruppe D noch der VfB Korschenbroich, der eine Wildcard erhielt, sowie der gastgebende Dülkener FC.