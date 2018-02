Öffnungszeiten der Stadtverwaltung über Karneval

Die Stadt Erkrath weist darauf hin, dass die Dienststellen der Stadtverwaltung an Altweiberfastnacht, 8. Februar, ab 11 Uhr geschlossen bleiben.

Ausnahme: Bücherfreunde haben jedoch in der Bücherei im Bürgerhaus Hochdahl, Sedentaler Straße 105 bis 107 von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit, dem Straßenkarneval zu "entkommen", da dieser Standort normal öffnen wird. Der Standort im Kaiserhof bleibt an diesem Tag geschlossen. Am Rosenmontag, 12. Februar, bleiben sämtliche Dienststellen der Stadt Erkrath traditionell geschlossen.