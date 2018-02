später lesen Wesel ÖPNV: CDU und SPD geben Kontra, WfW für eigenen Weg Teilen

Mit ihren ÖPNV-Ideen haben die Weseler Grünen und Linken in ein Wespennest gestochen. CDU-Fraktionschef Jürgen Linz griff dazu gestern zu sessionsaffinen Vergleichen. "Eine eigene städtische Busflotte zu gründen und diese durch kostenpflichtige Parkplätze am Bahnhof beziehungsweise durch die Gelder für die Umgehungsstraße zu finanzieren, könnten Passagen einer Büttenrede sein. Jedoch, auf diese Idee käme wohl selbst in der fünften Jahreszeit nicht mal der größte Narr", sagte er. Hier sollten jetzt Bahnfahrer, die sicher meist nicht aus der Innenstadt mit ihrem Pkw zum Bahnhof fahren, eine innerstädtische Buslinie finanzieren. "Wie hoch mag wohl die Parkgebühr sein, um damit Busse finanzieren zu können? Oder sie erst gar nicht mit dem Pkw nach Wesel kommen. Aber wie? Mit der Niag, die die Grünen nicht mehr mittragen möchte und somit aus dem Stadtgebiet verbannt? Holt dann der Stadtbus diese Personen an der Stadtgrenze ab?" Auch, so Linz weiter, werde der Bürger zum Narren gehalten, "wenn ihm suggeriert wird, wir in Wesel könnten Zugriff auf die Gelder für die Umgehungsstraße nehmen".