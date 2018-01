später lesen Haan "Oldies" tanzen im Rooster-Club zu Oldies Teilen

Das Seniorennetzwerk Haan lädt ein zu einer Ü-50-Oldie-Party im Rockin' Rooster Club an der Dieselstraße 5 in Haan. Am Samstag, 20. Januar, dürfen die "Oldies" Oldies tanzen, rocken oder nur zuhören. Die Idee stammt von Netzwerk-Mitglied Dr. Hermann Neumann, der diesen Termin einen "langgehegten Wunsch" nennt. Er selbst ist immer mal wieder in Discos unterwegs und meint: "Warum nicht auch mal in Haan?'" Offene Türen eingerannt hat er, sagt er, beim Rockin'Rooster-Vorstand. Meriam Kerim, die Vorsitzende, war sofort begeistert. Und auch Mareika Ksionek-van Kempen, Martin Wendler, Manfred Schröpfer und DJ Klaus, der an diesem Abend auflegen wird, sind von der Idee angetan. "Wir haben die Lieder gemeinsam ausgesucht", sagt Hermann Neumann. Es geht von Elvis aufwärts bis zu Michael Jackson, ABBA, den Doors oder der Spider Murphy Gang. Aber auch Bill Haley aus den 50ern wolle man nicht vergessen. Der Eintritt ist frei. Eine Spende für DJ und Verein ist willkommen. Getränke können an der kleinen Bar gekauft werden. Die Förderung des Haaner Kulturlebens haben sich die Rockin' Roosters auf die Fahnen geschrieben. Dreimal im Monat mindestens gibt es Life-Konzerte. Der Raum fasst bis zu 150 Personen. Dazu kommen Lesungen, Theateraufführungen und Feste. Zudem engagieren sich die Vereinsmitglieder bei den Haaner Stadtfesten und bei anderen Events. Viele Seniorennetzwerk-Mitglieder, so hörte Hermann Neumann in vielen Gesprächen, möchten ihre musikalische Neigung für Pop und Rock auch in Haan gerne mal ausleben. Gundel Seibel