Oliver Mommsen kommt nach Hause

Der Düsseldorfer Schauspieler Oliver Mommsen ist morgen früh zu Gast in der ZDF-Morgensendung "Volle Kanne", die im Studio in Golzheim aufgezeichnet wird. Seit 2001 spielt er im "Tatort Bremen" den Ermittler Nils Stedefreund. Mit seiner Schauspielkollegin Tanja Wedhorn und Moderatorin Nadine Krüger wird er sich in gemütlicher Frühstücks-Atmosphäre unterhalten. Mommsen und Wedhorn standen schon häufig zusammen vor der Kamera und auch auf der Bühne. Komplimente von Mommsen über seine Kollegin gibt es viele: "Sie ist enorm sexy und brüllend komisch. Eine tödliche Kombination", meint er.