Patrick Elias geht mit Turniersieg nach Hause

Die Niederrhein Tennis Trophy eröffnet bereits zum fünften Mal das neue Tennisjahr beim TV Osterath.

Das Hallenturnier fand auch im siebten Jahr der Niederrhein Tennis Trophy großen Anklang bei den Spielern. Knapp 80 Teilnehmer kämpften in sieben Konkurrenzen um LK- und Ranglistenpunkte. In allen Altersklassen befanden sich wie immer mehrere Top DTB-Ranglisten Spieler. Für alle Erstrundenverlierer gab es eine Nebenrunde, so dass jeder Spieler mindestens zwei Spiele bestritt. Bei den offenen Herren wurde um ein Preisgeld von 250 Euro gespielt. Somit gab es hochklassiges Tennis zu bestaunen. Hier setze sich der ehemalige Deutsche Junioren Meister und Lokalmatador Patrick Elias gegen seinen Vereinskameraden Jan Nicklas Kühling durch, beide aus der ersten Herren Mannschaft des TV Osterath. Kühling gewann zuvor im Halbfinale gegen den an Position 1 gesetzten und aktuellen Bezirksmeister des Tennis Bezirks 1 Elias Walter.

Bei den Herren 30 + unterlag der Vorjahresgewinner Sebastian Tong vom TC Bovert in einem spannenden Finale gegen Marjan Stamm (TC Bad Camberg) mit 6:1, 4:6 und 8:10. Das Turnier in Osterath war das erste von sieben Turnieren der Niederrhein Tennis Trophy 2018.