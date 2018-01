später lesen Erkelenz Patronatsfest mit Königskrönung Teilen

Twittern

Teilen



Die St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft 1664 Kückhoven begeht am 21. Januar ihr Patronatsfest mit dem Sebastianustag. Traditionsgemäß beginnt der Tag mit einer Heiligen Messe in der Kirche ab 9.15 Uhr, zelebriert von Pfarrer i.R. Georg Neumann in Vertretung für Bezirkspräses und Präses Pater Paul Methew, der in Indien ist. Es werden in der Messfeier die Insignien (Ehrenketten) der Majestäten gesegnet und die Majestäten für das neue Schützenjahr gekrönt.