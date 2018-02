später lesen Mönchengladbach Perfekt geschminkt für die närrischen Tage FOTO: Shutterstock FOTO: Shutterstock Teilen

Twittern

Teilen



Zu einem ausgefallenen Karnevalskostüm gehört auch ein schön geschminktes Gesicht. Rikie Wollenweber ist seit über 25 Jahren Make-Up-Artistin.Sie schminkt Kinder, Theatergruppen und Karnevalsgesellschaften. Sie kennt sich aus und weiß, wie man ein Gesicht mit Farbe verändern kann. Um zu zeigen, wie das geht, hat sich unsere Redakteurin Sabine Kricke als Leopard und als Pantomime-Clown schminken lassen. Expertin Rikie Wollenweber erklärt, worauf man als Anfänger achten soll, was man auf gar keinen Fall tun soll und wie man die Farbe nach der Party oder nach dem Straßenkarneval am besten wieder abbekommt. Die einzelnen Schritte zum perfekten Gesicht erklären wir auf Seite C 3.