Pfadfinder laden zum Trödeln ins Schulzentrum

Am Sonntag, 4. Februar, findet im Schulzentrum an der Fürst-Bentheim-Straße zwischen 11 und 14 Uhr wieder die beliebte Kinderkleider- und Spielzeugbörse der Georgspfadfinder statt, die mit dem Erlös die Jugendarbeit des Stammes finanzieren wollen. Wie immer ist ein reichhaltiges Angebot an gebrauchter aber gut erhaltener Kinderkleidung vorhanden. Und auch jede Menge Spielzeug wartet auf große und kleine Schnäppchenjäger. Nur freie Tische sind nicht mehr zu bekommen. Im Schulzentrum hat parallel zum Bummeln die ebenfalls von den Pfadfindern betreute Cafeteria geöffnet und lockt mit selbst gebackenem Kuchen zum Schlemmen ein. Den Kuchen kann man auch mitnehmen, um damit die Daheimgebliebenen zu erfreuen.