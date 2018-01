später lesen Kreativ im Keller Platz für Hobbys schaffen FOTO: ©istockphoto.com/nullplus FOTO: ©istockphoto.com/nullplus Teilen

Twittern

Teilen



Partykeller und Bügelzimmer haben ausgedient: "Bei vielen Menschen spielt die Erholung zu Hause eine große Rolle", weiß Michael Pommer, Trainer der Kölner Do it yourself (DIY)-Academy, die in praxisnahen Seminaren Hobby-Heimwerker ausbildet. Vera Straub