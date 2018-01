Politisches Frühlingserwachen

Die Bezirksvertretung für Ohligs, Aufderhöhe und Merscheid tagte erstmals im neuen Jahr und beschloss fünf Vorlagen. Timo Lemmer





Die erste Sitzung des Jahres der Bezirksvertretung Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid war kurz - sie dauerte keine 60 Minuten. Dafür aber war sie ziemlich ertragreich. Alle fünf Vorlagen, die beschlossen werden konnten, wurde auch angenommen. Die Vorlage zur Aufwertung der Grünflächen im öffentlichen Raum - beispielsweise an der Düsseldorfer Straße - war eine reine Informationsvorlage. Dieser Vorgang soll in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen sein. Die Verwaltung wird für die "repräsentativen Stauden und hochwertigen Pflanzen" dann auch noch Paten suchen. Sowohl bei Geschäfts- als auch Privatleuten.





Deutlich aufgewertet werden sollen Flächen der Düsseldorfer sowie der Wilhelmstraße. An 16 weiteren Standorten stehen "Umwandlungen in eine kostengünstigere Kategorie an". Bei den Vorlagen, über die abgestimmt werden musste, herrschte am Montagabend im Kasino des Verwaltungsgebäudes an der Bonner Straße zum größten Teil Einigkeit.





Lediglich bei der Frage der verkaufsoffenen Sonntage gab es von Grünen und Linken Gegenstimmen - am mehrheitlichen Beschluss für vier verkaufsoffene Sonntage in Ohligs änderte das freilich nichts. Im Jahr 2018 soll daher zu folgenden Festivitäten auch sonntags geöffnet sein: Frühlingserwachen (4. März), Verwöhnwochenende (2. September), Brückenfest (28. Oktober) und Weihnachtsdürpel (9. Dezember). "Mit vier Tagen ist Ohligs doch gut weggekommen", war auch Bezirksbürgermeister Marc Westkämper (CDU) höchst zufrieden. Passend zur lockeren Atmosphäre meinte Bernd Daniels (SPD) scherzhaft: "Wer garantiert mir denn, dass es Anfang März wirklich zum Erwachen des Frühlings kommt ?"





Darüber hinaus ging es um zwei Straßenbenennungen rund um das Galileum, den Lärmaktionsplan sowie die Namensgebung der städtischen Kindertageseinrichtung Aufderhöhe. Letztere - auf der Höhscheider Straße gelegen - wird "Opderhüh", auf Vorschlag der Eltern und Kinder, heißen. Am 9. Februar soll der Umzug vom Provisorium am Rennpatt erfolgen. "Wir wünschen einen guten Start", warf Juliane Hilbricht (Grüne) ein - die anwesende Leitung nahm es wohlwollend zur Kenntnis. Eine Verkehrsinsel zur sicheren Überquerung der Kinder soll bald errichtet werden.





Deutlich mehr Nachfragen in Richtung Verwaltung riefen die anderen Beschlussvorlagen hervor. Nicht aufgrund von Widerstand, sondern wegen Verständnisproblemen geschah dies im Zuge der zwei nunmehr beschlossenen Neubenennungen rund um das Gallileum. Der Planetenweg, der seit seiner Eröffnung unter diesem Titel firmiert, soll fortan auch offiziell diesen Namen tragen. Er führt Fußgänger von der Sauerbreystraße zum Galileum. Dessen Auffahrt wird zukünftig den Namen des Sternwarten-Gründers tragen: Walter-Horn-Weg. Damit wird das Galileum an der Anschrift, die den Namen des Vereinsgründers trägt, ihren Sitz haben. Diesen Vorschlag hatte die Walter-Horn-Gesellschaft eingebracht. Probleme hatte übrigens lediglich die Kennzeichnung im Stadtplan gemacht. Inhaltlich war alles klar.





Zudem wurde dem Lärmaktionsplan zugestimmt: Politik und Verwaltung waren sich einig, die Bürger besser vor Straßenlärm zu schützen. Einige Ideen fanden aber auch Ablehnung. Beispiel Lkw-Fahrverbote in der Nacht. Heinz vom Schemm (Straßenverwaltung): "Die wollen wir nicht. Dann wird über Schleichwege ausgewichen." Zudem pochte Wolfgang Schmitz (BfS) erneut darauf, eine Stellungnahme zu seinem Vorschlag, die Hackhauser Straße in eine Tempo-30-Zone umzuwandeln, zu erhalten. Die Verwaltung wird bald eine Vorlage präsentieren. Die Zustimmung scheint sicher.