Polizei gibt Bürgern Tipps gegen Einbrecher

Regen Publikumszulauf verbuchte gestern Polizeihauptkommissar Rainer Herbrandt am Infomobil der Kreispolizeibehörde, das auf dem Königshofplatz stand. Herbrandt informierte Passanten, wie sie ihre Wohnung oder ihr Haus wirkungsvoll vor Einbrüchen schützen können. "Die Bürger haben in den Medien gelesen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Natürlich ist dann die Angst da, dass man das nächste Opfer ist", sagt der Hauptkommissar. Oft seien es reisende Tätergruppen, die in der dunklen Jahreszeit die Häuser beobachten und dann ein Fenster oder eine Türe aufhebeln.