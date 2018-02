später lesen Kamp-Lintfort Polizei stoppt flüchtenden Rollerfahrer Teilen

Twittern

Teilen



Eine Verfolgungsjagd lieferten sich am Dienstag ein Rollerfahrer und zwei Polizisten in Kamp-Lintfort. Die Beamten wollten den Mann kontrollieren. Als er die Polizisten sah, drückte er aufs Tempo und flüchtete in Richtung Innenstadt.