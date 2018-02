später lesen Ratingen Polizei stoppt mutmaßlichen Drogen-Händler Teilen

Twittern

Teilen



In der Nacht zum Mittwoch stoppte die Polizei den Fahrer eines Fiat auf der Gerhart-Hauptmann-Straße. Bei der polizeilichen Kontrolle des 27-Jährigen vernahm man deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft. Auf Nachfrage räumte der Mann aber auch den vorherigen Konsum von Drogen ein. Kurz nach der Alkoholmessung ergriff der Ratinger plötzlich die Flucht. Mit Unterstützung von weiteren Einsatzkräften gelang es aber, den Flüchtigen zu stellen. In der Folge sperrte sich der Ratinger vehement gegen alle polizeilichen Maßnahmen und wollte die Beamten sogar beißen. Die aufgefundenen und sichergestellten Mengen im Innenraum des Fiat erhärten den Verdacht, dass der 27-Jährige professionellen Handel mit illegalen Drogen betreibt. In seiner Wohnung fand man zudem Waffen.