Polizei sucht mit Foto nach Duisburger Frauenschläger

Nach dem Angriff auf seine Ex-Freundin und deren Tochter am Sonntag fahndet die Polizei jetzt mit einem Foto öffentlich nach Abdul A. aus Duisburg.





Der 38-Jährige soll am frühen Sonntagmorgen, gegen 3.45 Uhr, seine ehemalige Lebensgefährtin und die 13-jährige Tochter mit einer Eisenstange brutal niedergeschlagen und schwer verletzt haben. Die Polizei fahndet und ermittelt wegen versuchten Mordes.





Während das Mädchen bei Nachbarn Hilfe holte, flüchtete der Mann aus dem Haus in der Tibistraße. Die beiden Verletzten kamen mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Sie sollen sich mittlerweile auf dem Wege der Besserung befinden.





Noch am Sonntag durchsuchte die Polizei mit Unterstützung eines Sondereinsatzkommandos die Wohnung des Flüchtigen in Duisburg und einer bekannte Kontaktadresse in Essen. Den Tatverdächtigen fand die Polizei dabei jedoch nicht.





Die Ermittler fahnden daher jetzt auch mit Hilfe eines Fotos nach ihm. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter 0203/2800 entgegen.





Die Polizei warnt: Wenn Sie den Gesuchten sehen, nehmen Sie bitte direkt Kontakt zur Polizei auf und versuchen nicht, ihn selbst festzuhalten. Es ist davon auszugehen, dass er auch Unbeteiligten gegenüber gewalttätig reagiert.