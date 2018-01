später lesen Duisburg Polizei sucht mit Foto nach gewalttätigem Täter FOTO: Polizei FOTO: Polizei Teilen

Twittern

Teilen



Der zuständige Richter hat gestern auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gegen den 38 Jahre alten Abdul Aziz Ali erlassen. Er soll am vergangenen Sonntag wie berichtet in einer Wohnung an der Tibistraße in der Altstadt mit einer Eisenstange auf seine ehemalige Lebensgefährtin und deren Tochter brutal eingeschlagen und beide schwer verletzt haben. Der Mann ist bisher weder an seiner Wohnanschrift in Hochfeld, noch an einer der Polizei bekannten Kontaktadresse in Essen aufgetaucht. Die Ermittler fahnden daher jetzt auch mit Hilfe eines Fotos nach ihm.