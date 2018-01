später lesen Nettetal Polizei warnt vor falschen Beamten am Telefon Teilen

Die Polizei warnt vor Betrügern, die sich als Polizisten ausgeben: Am Montag hat es in Lobberich zwei Betrugsversuche von falschen Polizeibeamten am Telefon gegeben. In beiden Fällen hatten die Angerufenen im Display die Telefonnummer 02153 110 ablesen können, wie die Polizei gestern mitteilte. Glücklicherweise seien alle Angerufenen misstrauisch gewesen und hätten die Betrugsversuche erkannt.