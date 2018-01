Pop-Ikone der 1980er Jahre singt in Neuss

Im Partytur in Weckhoven stellt Anne Haigis ihr neues Album vor: "15 Companions".

Jazzpianist Wolfgang Dauner hat sie einst etndeckt, seit den 1980er Jahren steht die heute 62 Jahre alte Sängerin Anne Haigis auf der Bühne. 14 war sie, als sie die für eine Eigenbegleitung notwendigen ersten Gitarrengriffe lernte und sich ihren "Kleinstadt-Blues" und ihr ungestilltes Fernweh mit Songs von King Crimson und Joni Mitchell von der Seele sang.

Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie mit zahlreichen Musikgrößen zusammen, unter anderem mit dem United Rock & Jazz Ensemble, Melissa Etheridge, Eric Burdon, Nils Lofgren, Tony Carey, Edo Zanki, Wolf Maahn und den Harlem Gospel Singers.

Auf ihrer aktuellen Tour macht die Sängerin auch Station in Neuss, im Partytur in Weckhoven. In ihren Konzerten präsentiert Haigis Stücke aus ihrem neuen Live-Album "15 Companions" mit einigen ihrer Hits wie "Kind der Sterne" oder "Freundin" sowie mit Titeln anderer Musiker - zum Beispiel "No Man's Land", ein Song, den Haigis bereits im Verbund mit Tony Carey und Eric Burdon interpretierte. Sie schlägt sie Brücken von US-Southern Rock über Blues bis hin zu Gospel und Folk - alles Genres, in denen sie von jeher tief verwurzelt ist.

Seit Januar 2014 wird die Bonn lebende Musikerin von Ina Boo an Gitarre und Piano begleitet. Sie sorgt für die stimmigen Gegenparts zu Haigis' zwölfsaitiger Gitarre. Melodiöse Soli wechseln mit treibendem Bottleneck-Blues, unterlegt von stampfenden Beats aus der Stomp Box.

Info Am Lindenplatz 34, Samstag, 27. Januar, 20 Uhr, Eintritt 19/24 Euro (VVK/Abendkasse)

(NGZ)