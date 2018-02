Prinzenpaar kommt aufs blaue NGZ-Sofa

So ein Prinzenpaar kommt rum - und erlebt ein jeckes Kontrastprogramm. Gerade erst schunkelten Prinz Dieter IV. (Hahn) und seine Novesia Heike auf Einladung des Neusser Landtagsabgeordneten Jörg Geerlings mit 110 weiteren Dreigestirnen und Prinzenpaaren aus ganz NRW im "Närrischen Landtag" - und morgen müssen sie sich auf dem blauen NGZ-Sofa den Fragen von NGZ-Chefreporter Ludger Baten stellen. Das Sofa wird dazu einmal mehr im Gesellschaftshaus der Bürgergesellschaft an der Mühlenstraße aufgestellt.

Einlass ist ab 18 Uhr, der Talk beginnt um 18.30 Uhr - und Gäste sind herzlich willkommen. Eintritt frei. Das Prinzenpaar können die Neusser aber auch an anderen Orten aus nächster Nähe erleben, denn der Karneval verlässt allmählich die Säle. Ein Highlight wird der Neusser Rathaussturm am Altweiber-Donnerstag (8. Februar) um 11.11 Uhr sein. Höhepunkt der Session: Der Kappessonntagszug am 11. Februar, der um 13.11 Uhr startet. Bevor es aber so weit ist, besuchen Prinz und Novesia noch viele andere Veranstaltungen - zum Beispiel den Prinzenempfang der Kreispolizeibehörde am kommenden Dienstag.

Der steht - genau wie das Prinzenmahl am Mittwoch im Kongresshotel Dorint - nur geladenen Gästen offen. Wer mit dem Prinz feiern möchte kann das bei der Funkenparty am Freitag, (9.) ab 19.11 Uhr im Zeughaus.