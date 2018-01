später lesen Leverkusen Profi-Fußballer Calhanoglu kämpft gegen 125-Euro-Tempo-Knolle Teilen

Twittern

Teilen



Mit großem Geschütz wehrt sich Bayer-Spieler Hakan Calhanoglu gegen ein "Knöllchen" wegen zu schnellen Fahrens. Mit 86 statt erlaubten 60 Stundenkilometern wurde er nach Meinung der Ordnungsbehörden am 4. August 2015 gegen 11.30 Uhr auf dem Europaring in einem Mercedes geblitzt. Das steht in dem Bußgeldbescheid, der gestern Anlass für einen Termin am Amtsgericht Leverkusen war. Susanne Genath