Projekt von Frauen für Frauen läuft gut an

Die Katholische Frauengemeinschaft und Flüchtlingshilfen arbeiten gut zusammen. Jetzt liegt das Programm für 2018 vor. Thomas Hesse

Der Klassenraum in der Dingdener Schule direkt neben dem Containerdorf füllt sich langsam. An der Wand hängt eine Landkarte, die grüne Schultafel dominiert die Kopfseite. Irmgard Stenkamp und ihre Mitstreiterinnen haben zuvor Plätzchen, Kannen Kaffee, Kerzen und mehr herangeschleppt. Sie dekorieren den etwas freudlosen Raum, denn die Atmosphäre soll stimmen, wenn das Programm 2018 des Projekts "Zusammenleben der Kulturen" startet.

Der Nachmittag ist überschrieben mit "Andere Länder, andere Sitten". Es geht um Freizeit, um Interessen, um Hobbys, darum, sich gegenseitig zu erzählen, was in der jeweils anderen Kultur Unterschiede und Verbindendes ausmacht. Gemeinsamkeit ist die Leitlinie. Nicht umsonst steht über dem neuen Jahresprogramm: "Leitung: Frauen aus aller Frauen Länder".

Es sei ein sehr erfolgreiches Jahr 2017 gewesen, die Veranstaltungen seien oft "super gut" besucht gewesen, sagen die Organisatorinnen. Kochkurse waren fix ausgebucht, der Gesprächskreis "Frau trifft Frau" lief sehr gut. Das Projekt, das mit 10.000 Euro vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gefördert wird, ist eins für die Flüchtlingshilfen Hamminkeln, Dingden und Mehrhoog. Auf dem Land funktioniert Integration in den Orten, lässt sich daran ablesen. Projektträger ist die kfd (Katholische Frauen Deutschlands) - Region Niederrhein. Die engagierten Frauen bieten Kurse an, die Flüchtlingsfrauen und Alteingesessene gleichermaßen einbeziehen. Sie sprechen, kochen, tanzen miteinander, sie wollen sich gegenseitig verstehen. "Es geht oft um einfache Dinge. Heute zum Beispiel erzählen wir uns, wie wir unsere Freizeit verbringen", sagt Irmgard Stenkamp.

Gesellschaftliche Kernthemen werden nicht ausgespart, das ist schon ein Zeichen, wie sehr das Vertrauen zwischen den internationalen Frauen gewachsen ist. Die Rolle von Mann und Frau zwischen Diskriminierung und Geschlechtergleichheit in den unterschiedlichen Kulturen oder religiöse Einflüsse sind Themen. Sie werden nicht gesetzt, sie folgen den Anregungen und Wünschen der Flüchtlingsfrauen. Warda Issa aus Syrien sagt: "In meiner Heimat ist der Mann der Chef, viele Frauen sollen nicht arbeiten, sondern den Haushalt führen. Hier sind Frauen selbstbewusst und selbstständig." Sie hat hingegen Freiräume, gibt im Projekt einen Arabisch-Kursus. Dass sie den Führerschein macht, ist klar. Das ist zurzeit Thema, weil in Saudi-Arabien Frauen jetzt offiziell fahren dürfen. Warda Issas Vorschlag war es, am Freitag, 20. Juli, über "Gleichberechtigung von Mann und Frau" zu sprechen.

2018 wird auch fortgesetzt, was gelungen ist: Die Kochkurse reichen vom multikulturellen Fastenbrechen bis zu deutschem Kuchen. Sehr bewegend war im vergangenen Jahr das gemeinsame Tanzen. "15 bis 20 Frauen aus fünf Ländern trafen sich in Brünen. Von syrischem Tanz bis zum Walzer reichte das, es war schon schwierig, die jeweils anderen Schrittfolgen zu verstehen", sagt Gertrud Heikapell. Eine vertraute Gemeinschaft, selbst die Kopftücher wurden abgelegt. Am 7. März in der Bürgerhalle Loikum wird zum Weltfrauentag ebenso gemeinsam getanzt.

Im Jahresprogramm sind diesmal aber Bewegungsspiele unter dem Motto "Life Kinetik" statt Tanz verzeichnet. Es verzeichnet alle Veranstaltungen, die jeweiligen Anmeldedaten sind hier auch zu finden - insgesamt eine Entdeckungsreise zu den verschiedenen Kulturen. Ein gängiger Begriff ist in der Broschüre nicht zu finden: Flüchtlingsfrauen. Schließlich geht es um Integration. "Wir sind alle Frauen", bringt es Irmgard Stenkamp auf den Punkt.