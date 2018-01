später lesen Kleve Prozess um Betrug bei Schlüsseldiensten startet Teilen

Der Prozess gegen die beiden mutmaßlichen Köpfe eines deutschlandweit operierenden Schlüsseldienst-Konzerns hat gestern am Landgericht in Kleve begonnen. Kunden in ganz Deutschland sollen durch Not-Öffnungen von Türen zu völlig überhöhten Preisen um ihr Geld gebracht worden sein. Neben Betrug und Wucher wird dem 39-jährigen Geschäftsführer des Unternehmens und einem 57-Jährigen aus Geldern außerdem vorgeworfen, systematisch Steuern hinterzogen und Lohnnebenkosten nicht bezahlt zu haben.