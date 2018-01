Pure Karnevalsfreude bei der jecken Schwadbud der RP

Altweiberfastnacht, 8. Februar, wird die Opladener Fußgängerzone erneut zur närrischen Partymeile mit Garden, Tanzcorps und Tollitäten. Martina Wolter





Freuen Sie sich auch schon so närrisch auf die RP-Schwadbud an Altweiber? Der echten Straßenkarnevalsparty in der Opladener Fußgängerzone? Das RP-Team tut es auf alle Fälle. Denn wenn am Altweiber-Donnerstag, 8. Februar, wieder kölsche Tön' durch die Fußgängerzone schallen ist eines klar: Es darf getanzt und geschunkelt werden.





Bei der traditionellen 20. RP-Altweiber-Veranstaltung werden jede Menge Karnevalisten erwartet. Natürlich kommen auch wie in jedem Jahr die örtlichen Tollitäten. Dabei sind Prinz Matze I. mit Gefolge, das Hetdörper Dreigestirn mit Prinz Angie I., Bauer Rainer und Jungfrau Sandra. Ebenso erwartet wird der Holzhausener Prinz Gaby I. mit Gefolge, das Opladener Kinderprinzenpaar Gina I. und Pascal III. sowie der Leichlinger Prinz Michael III.





Außerdem marschieren die Altstadtfunken Opladen in Gardestärke auf, ebenso die Neustadtfunken, die Prinzengarde Opladen kommt natürlich auch vorbei und die Rote Funken sowieso. Und damit richtig Stimmung aufkommt, bringen viele von ihnen auch ihre großen oder kleinen Tanzcorps mit.





Die Redaktion erwartet gespannt ihre vielen närrischen Gäste. Und jeck sind alle, die mitfeiern. Viele besuchen bereits seit Jahren die "RP-Schwadbud". Denn sie wissen genau: Da ist Leben drin! Nicht zuletzt auch wegen der jecken kölschen Tön', die unsere "Hausband", der MGV Halbe Lunge, anstimmen wird. RP-Redaktionsleiter Bernd Bussang und seine Stellvertreterin Ludmilla Hauser übernehmen die Moderation.





Geschunkelt und gelacht werden kann an Altweiber bei der RP ab 9 Uhr. Dann ziehen die ersten Tollitäten und Garden mit Tamtam bei der Schwadbud auf. Danach geht es Schlag auf Schlag. Für die ersten jecken Gäste gibt's traditionell vom jecken RP-Team die begehrten Präsenttütchen - gefüllt mit jeweils einem Gutschein für eine Erbsensuppe und ein Freigetränk. Allerdings nur, solange der Vorrat reicht. Also: Nix wie hin zur RP an Altweiber - wir sind schon ganz jeck auf Sie!