Radiomacher auf Interview-Tour

Schüler des Konrad-Heresbach-Gymnasiums lernen Umgang mit dem Mikro.

Eine Woche lang hat die Klasse 5c des KHG auf die Initiative von der Klassenlehrerin Dr. Ulrike Möllney hin an einem Schul-Radio-Workshop zum Thema "Nachhaltige Ernährung in Mettmann" teilgenommen. Ziel dieses Workshops war es zum einen, die Schüler mit der Planung einer Radiosendung und dem technischen Knowhow vertraut zu machen und zum anderen, sie für das Thema zu sensibilisieren.

Eva-Maria Marx von der Medienwerkstatt katholisches Bildungswerk leitete diesen Workshop die Woche über und konnte durch ihre langjährigen Erfahrungen als Medienpädagogin den Schülern ihr Wissen spielerisch vermitteln. Und so startete die Woche erst einmal damit, die Aufnahmegeräte kennenzulernen und sich in journalistischen Fragestellungen zu erproben. Immer präsent war dabei das Thema "Nachhaltigkeit", das auch in den Redaktionskonferenzen besprochen wurde. Jana berichtete begeistert von ihren Interviewfragen: "Wie viel Fleisch essen sie?", "Was halten sie von nachhaltiger Ernährung?" oder "Was kann man gegen Kinderarbeit tun?". Dass man, mit Mikrophon und Aufnahmegerät ausgestattet, die neue Schule und die Mitschüler in dieser Woche noch einmal ganz anders kennenlernen konnte, betonte Julia. Auch Faris interessierte die nachhaltige Ernährung, und er machte mit seinen Mitschülern eine Umfrage bezüglich des Konsums von Bio-Eiern. Allerdings habe ihm besonders das Schneiden und das Unterlegen mit Musik Spaß gemacht. Denn die Schüler der 5c lernten zudem, was O-Töne und Atmo-Geräusche sind, wie man das Aufgenommene "schneidet" und "abmischt". Sogar ein "tierisches" Rollenspiel wurde in den Radiobeitrag integriert, welches Christine Nagel, Deutschlehrerin der Klasse 5c, mit den Schülerinnen und Schülern einstudierte. Ein Besuch in einem Eine-Welt-Laden rundete die ereignisreiche Woche ab. Am Ende machten sich alle Schüler daran, die gesammelten Aufnahmen so zusammenzustellen, dass ein gelungener Radiobeitrag entstehen kann. Man kann also gespannt sein, was die Radiomacher auf die Beine gestellt haben! Wann gehen die Klima Kidz KHG on air? Am 25. Februar kann man den Beitrag der Klasse 5c ab 19 Uhr im Radio Neandertal auf UKW 97,6 hören.

(RP)