Räuber überfällt Lieferanten am Supermarkt

In Holthausen hat Dienstagmorgen ein etwa 1,70 Meter großer Mann den Lieferanten eines Lebensmitteldiscounters mit einer Waffe bedroht. Die Polizei bittet um Hinweise.





Der Lieferant war gegen 7 Uhr gerade dabei, Waren aus seinem Lkw an der Laderampe des Geschäfts auszuladen, als der Täter plötzlich vor ihm stand und ihn mit einer Schusswaffe bedrohte. Reflexartig schlug der Mann gegen die Waffe, woraufhin der Angreifer ihm einen Faustschlag versetzte und dann versuchte, durch die Hintertür in das Geschäft zu gelangen. Nachdem er mehrfach vergeblich an der Tür gerüttelt hatte, gab der Räuber auf und flüchtete ohne jegliche Beute entlang der Kölner Landstraße in Richtung Kamper Acker.





Die sofort ausgelöste Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ergebnislos. Jetzt hoffen die Fahnder auf mögliche Zeugen, die den schlanken dunkelhäutigen Mann, der eine dicke dunkle Daunenjacke und eine ebenfalls dunkle Hose trug, gesehen haben könnten. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter Telefon 0211 8700 entgegen.

(sg)