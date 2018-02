Randalierer tritt an sieben Autos die Spiegel ab

Polizeieinsatz in Solingen

Ein etwa dreißig Jahre alter Mann hat am späten Dienstagabend in Solingen die Spiegel von sieben geparkten Autos abgetreten.

Gegen 23.50 Uhr war der Mann in Begleitung einer Frau und eines Hundes wohl auf Abendspaziergang in der Herzogstraße. Doch anstatt friedlich den Hund an der Leine auszuführen, randalierte der etwa 1,80 Meter große Täter.

Laut Polizei beläuft sich der Sachschaden auf rund 1500 Euro. Der Täter wird als etwa 30 Jahre alt beschrieben. Die Frau in seiner Begleitung soll rund 1,75 Meter groß sein. Sie habe eine dunkle Mütze getragen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202 / 284 - 0 entgegen.

(woa)