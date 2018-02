Durch eine gemeinsame Initiative des Integrationsrats, der Caritas, der Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung e.V. Kreisvereinigung Mettmann und der OptimistenFraktion laufen auch in diesem Jahr Bürger mit Migrations- und Integrationshintergrund beim Rosenmontagszug mit.

So stellt sich Ratingen auch in diesem Jahr wieder als weltoffene Stadt dar, in der alle Bürger und Bürgerinnen ihren Platz im Karnevalsbrauchtum haben. Gerade Samuel Awasum, Vorsitzender des Integrationsrats und Karnevalsprinz der vergangenen Session, liegt es am Herzen, dass Ratingen sich auch bei dem diesjährigen Rosenmontagszug als eine Stadt präsentiert, in der alle Menschen, unabhängig von Herkunft und Ethnie, ob mit oder ohne Behinderung, am Brauchtum der Stadt teilhaben.

Bereits im letzten Jahr hat diese Initiative eine positive Resonanz gefunden, so dass es nur konsequent ist, auch bei diesem Rosenmontagszug mitzumachen. So wird die Fußgruppe "Ratingen ist bunt" zu einer schönen Bereicherung und in der nun stattfindenden Wiederholung zur Tradition.

Obwohl sich bereits einige Sponsoren gemeldet haben, so bittet Samuel Awasum alle, die Ratingen noch bunter sehen wollen, sich bei Frau Zeliha Yetik, Integrationsbeauftragte der Stadt Ratingen und Geschäftsführerin des Integrationsrates der Stadt zu melden und diese Aktion mit Wurf- oder Geldspenden zu unterstützen.