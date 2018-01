später lesen Moers Regenwasser: Gebührenbescheide der Enni kommen jetzt Teilen

Twittern

Teilen



Eigentlich warten Moerser Hauseigentümer darauf im Januar. In diesem Jahr aber verschickt die Enni die Bescheide für die Abfall-, Straßenreinigungs- oder Entwässerungsgebühren aber erst Ende Februar. Das hat laut Vorstand Lutz Hormes einen Hintergrund: "Wir haben die Flächenerfassung als Grundlage für die Neuberechnung der Niederschlagswassergebühr noch nicht abgeschlossen." Das Unternehmen stecke derzeit noch in der Auswertung tausender Rückläufe auf einen im Vorjahr versandten Erfassungsbogen. Schon jetzt werde aber klar: "Der Anteil der versiegelten Flächen hat sich unter anderem durch die Erschließung von Neubaugebieten in den ver-gangenen zehn Jahren deutlich erhöht, so dass sich die Kosten auf mehr Schultern verteilen." Das überfällige Update sorge für ein Plus an Gerechtigkeit und trotz steigender Kosten, etwa in der Unterhaltung des Kanalnetzes, für eine stabile Gebühr. "Die bleibt 2018 unverändert", sagt Hormes.