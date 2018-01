später lesen Wachtendonk Reisedienst-Heft mit Tipps für Ausflüge Teilen

Abenteuer wie Rundflüge mit einem Heißluftballon, einmalige Erlebnisse wie kilometerlange Radwandertouren entlang malerischer Flüsschen, Wiesen und Wälder sowie besondere kulturelle Veranstaltungen - und das alles garniert mit kulinarischen Genüssen aus der heimischen Küche: So präsentiert sich auch 2018 wieder das Reisedienst-Land zwischen Maas, Ems, Rhein und Ruhr. In der jetzt im Krefelder Verlag Stünings Medien erschienenen Ausgabe des Reisediensts warten auf mehr als 110 Seiten zahlreiche Ratschläge, Hinweise und Ideen für die nächste Reise an den Niederrhein, ins Ruhrgebiet, Münsterland oder in die grenznahen Niederlande mit den besten Freizeit- und Ausflugsangeboten in mehr als 60 Städte und Gemeinden. Und wer sich für die vielen Events und Veranstaltungen im Jahr 2018 interessiert, wird unter der Rubrik "Tipps und Events" fündig. Der aktuelle Veranstaltungskalender findet sich zudem unter <a href="http://www.reise-dienst.com" target="_blank">www.reise-dienst.com</a>.