Rheinvertiefung braucht langen Vorlauf

Bis die Arbeiten im Bereich Dormagen/Neuss beginnen, werden noch Jahre vergehen. Stefan Schneider

Es ist nicht so, dass in das gut 200 Millionen Euro teure Projekt "Rheinvertiefung" keine Bewegung kommt. Die Vorprüfung für das Planfeststellungsverfahren für die erste Stufe, die sich auf den Abschnitt von Duisburg bis Düsseldorf bezieht, hat inzwischen begonnen, wie Valentina Himaj vom Referat Intermodaler Güterverkehr und Häfen, Schifffahrt, Logistik beim Landesverkehrsministerium NRW auf Anfrage mitteilt. Das gesamte Verfahren könne allerdings fünf bis sechs Jahre in Anspruch nehmen. "Und erst wenn absehbar ist, dass Stufe 1 verwirklicht werden kann, beginnen die Vorbereitungen für Stufe 2, die die Vertiefung des Stromes zwischen Neuss und Dormagen-Stürzelberg beinhaltet, berichtet Himaj. Heißt: Hier wird das Thema frühestens Mitte des kommenden Jahrzehnts bedeutsam - obwohl die Rheinvertiefung im aktuellen Bundesverkehrswegeplan als "vordringlich" eingestuft ist.

Die Planer gehen davon aus, dass der Klimawandel öfter zu sehr starken Pegelschwankungen führen wird und wollen mit der Vertiefung den Schiffsverkehr unterstützen. Doch die Verfahren brauchen Zeit. Das liegt auch daran, dass in Stufe 1 mehrere Projektgebiete zu prüfen sind - zunächst daraufhin, welche planfeststellungsrelevant sind. In Stufe 2, in der es um Neuss und Dormagen geht, gebe es keine Unterteilung in Teilbereiche, sagte Himaj.

Die Pläne sehen vor, die Fahrrinne zwischen Krefeld und Düsseldorf auf 2,80 Meter unter den sogenannten Gleichwertigen Wasserstand an einer Reihe von Richtpegeln zu vertiefen, zwischen Neuss und Dormagen auf 2,70 Meter. Das Projekt ist umstritten: Während die Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein das Vorhaben schon 2015 ausdrücklich begrüßt hat, fürchten Naturschützer Nachteile unter anderem für Fische sowie für Feuchtgebiete wie den Zonser Grind und die Urdenbacher Kämpe.