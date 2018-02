später lesen Geldern Rosenmontag sind Arbeitsagenturen geschlossen Teilen

Am Rosenmontag, 12. Februar, bleiben die Dienststellen der Arbeitsagentur Wesel in Kleve, Emmerich, Goch, Geldern, Moers, Kamp-Lintfort, Dinslaken und Wesel sowie die Familienkasse ganztägig für den Publikumsverkehr geschlossen. Wer sich fristgerecht bei der Arbeitsagentur melden muss, wahrt die Frist, wenn er sich am darauf folgenden Tag (Dienstag, 13. Februar) meldet.