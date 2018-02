Rosenmontagszug auf gutem Weg

Die Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832 hat die Weichen für einen erfolgreichen Neubeginn gestellt.

"Wir sind wieder auf einem guten Weg." Helmut Jopen, Vorstandsmitglied der Erkelenzer Karnevalsgesellschaft von 1832, sagt das. Er ist seit Jahrzehnten im Erkelenzer Fastelovend fest verankert und blickt im Grunde auch noch mit Schrecken auf den Rosenmontagszug des Jahres 2017. Rückblick: Einige Entscheidungen, die die EKG damals getroffen und den Zugteilnehmern auferlegt hatte, kamen bei den Jecken alles andere als gut an. Die Folge: Die Stadt erlebte ihren wohl kürzesten Rosenmontagszug aller Zeiten.

Die Verantwortlichen der Traditionsgesellschaften haben ihre Konsequenzen gezogen, um das schöne Zuggeschehen in der Innenstadt, das Jahr für Jahr tausende Narren anlockt, wieder auf gesunde Beine zu stellen. Helmut Jopen erklärt: "Mittlerweile sind wir wieder bei rund 80 Prozent der Vorjahre und freuen uns, Rosenmontag 80 Einheiten in unserem Karnevalszug begrüßen zu dürfen." Sie teilen sich laut Jopen auf 40 Motivwagen und 40 Fußgruppen auf, die für Stimmung sorgen werden.

Unter anderem waren es auch die Teilnahmegebühren, die den Jecken vor einem Jahr erheblich auf den Magen geschlagen waren. Auch hier ruderte die EKG zurück, und zwar ordentlich. Pro Wagen werden nur noch 25 statt 100 Euro erhoben, jeder Teilnehmer zahlt lediglich einen Euro. Mit diesem Geld wird die EKG die Kosten, die der Zug verursacht, bei weitem nicht decken können.

Auch beim Thema Eventwagen, der im vergangenen Jahr nicht auf dem Marktplatz stand, ergibt sich wieder eine Neuerung, denn dieser wird diesmal dabei sein. Auch für Getränke und Imbiss wird gesorgt sein. "Wir sind guten Mutes, dass wir optimistisch auf den kommenden Rosenmontagszug blicken können." Helmut Jopen sagt aber auch: "Ich hoffe in diesem Zusammenhang, dass sich alle an die Regeln halten und das Miteinander leben. Darauf werden, darauf müssen wir achten." So richtet sich sein Appell an alle, damit der Rosenmontagszug wieder das wird, was er mal war - ein schönes und jeckes Erlebnis für alle Narren.