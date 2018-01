Rückblick: Ständige Gefahr Hochwasser

Im 20. Jahrhundert hatten die Neusser innerhalb nur weniger Jahre mit mehreren Hochwasserkatastrophen zu kämpfen. Weite Teile der Stadt wurden überflutet. Heute ist Neuss besser geschützt. Marcus Hammes





Fluch und Segen zugleich war die Lage der Stadt Neuss an Rhein und Erft in der Vergangenheit. Besonders der Fluss war ausschlaggebend für die Anlage der römischen Siedlung im Jahr 16 vor Christus. Im Mittelalter ließ die bedeutende Verkehrsader Neuss dank des Hafens und der Fähre zu einer wichtigen Handelsstadt werden. Doch war die Nähe zum Rhein auch stets eine Gefahr. Im 20. Jahrhundert wurde die Stadt gleich mehrfach von Hochwasser heimgesucht. Es entstanden beträchtliche Schäden, die die Neusser in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg besonders hart trafen. Das letzte große Hochwasser erlebte Neuss in den 1990er Jahren. Durch Deiche und Wände ist die Stadt inzwischen gut geschützt, wenn der Rhein sei eigentliches Flussbett verlässt.

FOTO: Stadtarchiv Neuss

FOTO: Stadtarchiv Neuss





Neujahr 1920: Der Rhein hat die Stadt überflutet. Durch den noch offenen Napoleonshafen (heutiger Sporthafen) dringen die Wassermassen unaufhaltsam in das ehemalige Bett des Nordkanals ein. In der Nacht vom 15. Januar durchbricht der Fluss den Scheibendamm. Das Hammfeld steht in seiner gesamten Ausdehnung unter Wasser. So sind auch die Rennbahn und die Eisenbahnstrecke Neuss-Düsseldorf betroffen. "Viele der im Hammfeld wohnenden und vor der nächtlichen Flut geflüchteten Mitbürger retteten nur das nackte Leben", sagt dazu der ehemalige Journalist und Heimatforscher Joseph Lange in einem Beitrag im Standardwerk zur Neusser Stadtgeschichte "Neuss im Wandel der Zeiten". 70 Familien mit etwa 300 Personen benötigten Hilfe. Sie hatten in der Flut alles verloren. Durch Hilfsbereitschaft der Neusser Bürger, die das Hochwasser verschonte, der Stadt und der benachbarten Klöster erhielten die Betroffenen Unterstützung.

FOTO: Stadtarchiv Neuss

FOTO: Stadtarchiv Neuss





Nicht einmal fünf Jahre später wurde die Stadt Neuss erneut vom Hochwasser heimgesucht. In den ersten Tagen des Novembers 1924 wurde die Kölner Straße bis an den Fuß des Obertores überflutet. Auch die Selikumer Straße, neben der der Nordkanal in einem offenen Bett verlief, und das Industriegebiet am Hafen wurden unter Wasser gesetzt. "Die Häuser an der Grimlinghauserbrücke bildeten eine Insel", beschreibt Lange die Situation. Die Schäden waren auch diesmal beträchtlich. Als der Neusser Pegel am 2. Januar 1926 9,16 Meter betrug, bedeutete dies die verheerendste Hochwasserkatastrophe für die Stadt Neuss. Wieder um die Jahreswende verließ der Rhein sein gewohntes Flussbett. Weil eine Überflutung des Hammfeldes drohte, wurde dieses geräumt. Am Neujahrsabend brachen an gleich drei Stellen die Dämme. An der Kölner Straße, am Hessentor und am zweiten Hafenbecken hielten die Erdwälle den Wassermassen nicht stand. 67 Häuser waren im Bereich des Hammfeldes und der Rennbahn vom Hochwasser eingeschlossen.

FOTO: Stadtarchiv Neuss

FOTO: Stadtarchiv Neuss





"Es ist schwierig, eine genaue Höhe der durch Hochwasser entstandenen Schäden festzulegen. Für das Hochwasser 1925/26 belief sich der Schaden jedoch etwa auf eine Million Mark", sagt der Neusser Stadtarchivleiter Jens Metzdorf. Auch Grimlinghausen war von der Flut betroffen. Infolge dieses Hochwassers wurden verstärkt Hochwasserschutzbauten errichtet, um die Gefahr für die Neusser erheblich zu schmälern. Staat, Rheinprovinz und die Stadt stellten Mittel und Kredite zur Verfügung, um die Hochwassergeschädigten zu unterstützen.





Bedeutend war für die Neusser auch der Winter der Jahre 1928/29, der damals härteste Winter seit 70 Jahren. Der Neusser Hafen und der Erftmühlengraben waren zugefroren. Schulen wurden vorübergehend geschlossen. "An der Hammer Eisenbahnbrücke stauten sich die Eismassen; nur durch Sprengungen konnte verhindert werden, dass das Eis sich setzte", schreibt Lange. Bis in den März hinein führte der Rhein Eis und beeinflusste die heimische Wirtschaft stark.





Die historischen Quellen im Stadtarchiv Neuss geben über die beschriebenen Hochwasser hinaus Aufschluss. So wurde 1784 zum Beispiel bei Tauwetter Treibeis bis in die Stadt getragen. Das Wasser drohte damals, die Stadtmauer zu durchbrechen. Die historischen Hochwassermarken sind noch immer am Obertor zu sehen.





Seit den Katastrophen des 20. Jahrhunderts wurde viel in Sachen Hochwasserschutz unternommen. Hochwasser folgten im Laufe der Jahre immer wieder, nie jedoch so geballt, wie in den beschriebenen Jahren. Heute sind die Neusser Hochwasserschutzanlagen sicher, wie der Deichgräf des Deichverbandes Uedesheim, Gerd Eckers, versichert: "Unsere Anlagen sind insgesamt auf einem guten Stand." In den vergangenen 20 Jahren investierte die Stadt in zwei große Baumaßnahmen im Bereich des Hochwasserschutzes. In Grimlinghausen und Uedesheim wurden Anlagen zum Teil in Stand gesetzt, andere gar neu gebaut.





"Das sind die nennenswertesten Vorhaben, die in den vergangenen Jahren umgesetzt wurden", berichtet Eckers. In den nächsten Jahren müsse noch ein Stück Hochwasserschutzwand im Bereich der Rennbahn erneuert werden. "Es gibt jedoch keinen Grund, Panik vor Hochwasser zu bekommen", versichert Eckers. In einem Ernstfall werden über einen Ablaufplan bis zu 170 Helfer alarmiert, die je nach Rhein-Wasserstand gewisse Schutzmaßnahmen ergreifen. "Neuss ist gut geschützt", sagt der Deichgräf.