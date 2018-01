SC Turnhalle mit Verletzungspech

Die Bundesliga-Squasher starteten mit zwei Heimspielen ins neue Jahr.

Mit viel Vorfreude gingen die Bundesliga-Squasher des SC Turnhalle Niederrhein am vergangenen Wochenende ihre ersten beiden Heimauftritte im neuen Jahr an, doch bereits am Samstag gegen den Westrivalen aus Eschweiler gab es beim 2:2-Unentschieden einen erheblichen Dämpfer.

Dem erkämpften 3:2-Sieg von Philipp Annandale gegen Janosch Thäsler stand ein unerwartetes 0:3 von Andre Haschker gegen Thiys van der Pluijm entgegen. Als sich dann auch noch SCTN-Spitzenspieler Mathieu Castagnet gegen den Holländer Piedro Schweertman nach zwei gewonnenen Sätzen verletzte und das Spiel mit 2:3 abgeben musste, drohte sogar eine Heimschlappe. Da aber Balazs Farkas das Abschlusseinzel mit 3:0 gewann, hieß es am Ende 2:2, wobei das bessere Satzverhältnis noch den zweiten Zusatzpunkt für die Niederrheiner sicherte.

Mathieu Castagnets Fehlen konnte dann am Sonntag gegen den Tabellendritten aus Bremen nicht mehr kompensiert werden. Sowohl Debutant Ghait Rahman Ghait als auch Philipp Annandale und Haschker mussten ihre Matches klar abgeben, demgegenüber stand nur der überzeugende 3:0-Sieg von Farkas gegen Bremens Nummer eins, Jami Aijänen, der im PSA-Ranking immerhin über 100 Plätze besser platziert ist.

(F.L.)